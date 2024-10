Les chiffres fous des casinos en ligne en Belgique

Stupéfiant : l’an dernier, on a misé plus de 12 milliards d’euros dans les neuf casinos en ligne belges, dont le résultat brut approche du demi-milliard d’euros.

Au détour du rapport financier de la Commission des jeux de hasard, on peut lire un chiffre étonnant : en 2023, 12,3 milliards d’euros ont été misés sur les sites des neuf casinos belges en ligne, qui sur ces activités ont engrangé un résultat brut (GGR dans le jargon, pour Gross Gaming Revenue) de 455 millions d’euros. C’est la différence entre le montant des mises et le montant des gains redistribués aux joueurs.

Casinos wallons

Et une fois n’est pas coutume, plus de la moitié de ce résultat provient des trois casinos wallons (Namur, Spa, Chaudfontaine), dont le résultat brut cumulé atteint 235 millions. Pour les casinos, l’activité « on line » est désormais la plus importante. Les résultats bruts activités dans les salles elles-mêmes ne s’élèvent qu’à 140 millions d’euros.

Les casinos en ligne restent les principaux acteurs des jeux en ligne, devant les sites web des salles de jeux automatiques (252 millions de GGR) et les sites des paris en ligne (238 millions de GGR). En tout, donc, les jeux de hasard en ligne ont généré pour les acteurs du secteur un résultat proche du milliard d’euros (944,5 millions d’euros pour être précis).

Deux choses sont étonnantes. D’une part, le montant des mises effectuées spécifiquement sur les sites des casinos en ligne (plus de 12 milliards d’euros l’an dernier, donc). Et d’autre part la progression fulgurante ces dernières années, puisqu’en 2019, les mises sur les casinos belges « on line » ne pesaient que 6,3 milliards d’euros. Les mises ont donc doublé en quatre ans.

Davantage de joueurs

Pour Magali Clavie, la présidente de la Commission des jeux de hasard, « l’explication est à trouver dans l’augmentation très importante du nombre de joueurs actifs. Le nombre moyen de joueurs uniques actifs par jour était de 94.212 en 2019 et de 154.316 en 2023, précise-t-elle. Le nombre moyen de joueurs ayant visité un site de jeux ou paris au moins une fois en 2023 était de 614.322 contre 485.288 en 2019 ».

Magali Clavie ajoute que la Commission ne dispose pas encore des données relatives à cette année. « Elles sont en cours de récolte et nous espérons pouvoir publier notre rapport 2024 dans le courant du premier trimestre 2025 », précise-t-elle.

Plus de 320 millions misés lors de l’euro

Toutefois, la Commission a publié ce mardi quelques chiffres sur les paris réalisés cet été, une saison chargée avec l’Euro de football et les Jeux olympiques.

Au total, pour toute la période de l’Euro 2024, les mises se sont élevées à 266 millions, les gains redistribués à 233 millions et le nombre de tickets vendus a dépassé12 millions. A cela s’ajoutent les « paris terrestres », réalisés dans les agences. Les mises y ont atteint 58 millions d’euros, pour 43 millions d’euros de gains redistribués. L’Euro a donc drainé pour 324 millions d’euros de paris, avec évidemment un pic lors des matches des Diables rouges. « Les matches des Diables rouges ont été très plébiscités. En effet, le nombre de tickets et les mises sont, les veilles et les jours de match, à chaque fois supérieurs aux moyennes enregistrées », précise la Commission des jeux de hasard.

Pour les JO, entre le 26 juillet et le 11 août, on a misé en ligne Belgique pour près de 105 millions d’euros, et les gains redistribués ont dépassé 93 millions.