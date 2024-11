L’entreprise gantoise Lightouse va recevoir 370 millions d’euros de capital supplémentaire

Lighthouse va recevoir une injection de capital de 370 millions de dollars (351 millions d’euros) dirigée par la société d’investissement américaine KKR, a annoncé jeudi l’entreprise technologique gantoise.

Lighthouse est une plateforme commerciale destinée à l’industrie du voyage et de l’hôtellerie qui fournit aux professionnels “des informations exploitables sur le marché, des renseignements commerciaux et des outils de tarification. L’objectif étant de leur permettre de fixer plus efficacement leurs prix. Plus de 70.000 hôtels et hébergements utilisent la plateforme Lighthouse.

Les fonds supplémentaires amenés par KKR seront principalement utilisés pour “poursuivre l’innovation des produits à travers la plateforme, les acquisitions stratégiques et les activités d’expansion à l’échelle mondiale”.

Selon De Tijd, l’injection de capital valorise désormais l’entreprise à plus d’un milliard d’euros.