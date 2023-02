L’entreprise de dragage DEME a battu deux records l’an dernier

Jamais le chiffre d’affaires n’a été aussi élevé et le carnet de commandes aussi fourni, ressort-il de ses résultats annuels présentés lundi. Luc Vandenbulcke, le CEO de l’entreprise basée à Zwijndrecht, qui construit aussi des parcs éoliens offshore, attribue ces bons résultats en partie à la transition énergétique mondiale.

DEME – qui a évolué pour la première fois en 2022 comme société cotée indépendante – a vu son chiffre d’affaires augmenter de 6% pour atteindre 2,655 milliards d’euros. Tous les segments ont contribué à cette croissance, notamment le dragage, l’énergie offshore et les activités environnementales.

Ces ventes ont permis de dégager un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (ebitda) de 474 millions d’euros, ce qui est comparable à 2021. En bénéfice net, il reste 113 millions d’euros. C’est légèrement moins qu’en 2021, principalement en raison des résultats négatifs des opérations de change. L’entreprise propose un dividende brut de 1,5 euro par action.

Le carnet de commandes s’élève également à un montant record de 6,19 milliards d’euros, ce qui représente une augmentation de 5% par rapport à l’année précédente. Ceci reflète, selon le CEO, « l’intérêt mondial croissant pour la lutte contre le changement climatique et la transition vers une énergie propre ». La guerre en Ukraine a également accéléré la transition énergétique, menant notamment à une plus grande demande en terminaux pour du gaz naturel liquéfié. « 2022 a été riche en événements mais nous avançons. Nous avons abordé 2023 avec confiance pour renforcer notre leadership dans le secteur », a commenté M. Vandenbulcke.

Selon la directrice financière Els Verbraecken, la guerre en Ukraine et le retrait de DEME de Russie n’ont eu qu’un impact direct limité sur l’entreprise. « Le 24 février 2022, nous avons arrêté tous nos projets dans le nord de la Russie. Nous avons encore un bureau à Saint-Pétersbourg pour le traitement administratif mais il n’y a plus aucune activité. »

DEME parle d’une demande saine et continue, d’un positionnement fort sur le marché et de nouveaux projets importants, notamment dans la construction de parcs éoliens offshore. L’entreprise prévoit un chiffre d’affaires plus élevé cette année et une marge ebitda similaire. Les dépenses d’investissement pour 2023 sont estimées à 500 millions d’euros.

Seule ombre au tableau, l’entreprise fait face à des difficultés de recrutement, cherchant encore à engager 200 personnes.