L’entreprise belge Tonomia va aider Nvidia à développer des centres de données d’IA durables

L’entreprise liégeoise Tonomia a rejoint un programme du géant américain des semi-conducteurs Nvidia visant à développer des centres de données d’intelligence artificielle (IA) durables. Elle va collaborer avec Supermicro, une entreprise spécialisée dans les serveurs informatiques, pour alimenter ces centres de données en utilisant des ressources énergétiques propres.

Située à Battice, en province de Liège, Tonomia est une entreprise spécialisée dans les solutions d’énergie solaire durable pour les applications pilotées par l’IA, combinant la production d’énergie renouvelable avec des solutions de calcul à haute performance. Dans le cadre du programme Nvidia Inception, elle se concentrera plus précisément sur la création de ressources d’énergie renouvelable pour les infrastructures d’IA et les processeurs graphiques (GPU) virtuels.



“L’adhésion de Tonomia au programme Inception de Nvidia et la collaboration stratégique avec Supermicro nous permettent d’apporter des clusters GPU alimentés en énergie propre et utilisant un refroidissement liquide efficace, ce qui créera des centres de données d’IA durables pour les marchés mondiaux où la construction de centres de données d’IA continue d’être un grand défi”, commente Mustapha Belhabib, fondateur et CEO de Tonomia.