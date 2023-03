Le Walhub veut accélérer la transformation numérique des entreprises wallonnes

Le ministre wallon de l’Economie et du Numérique, Willy Borsus, a assisté mardi après-midi à Charleroi au lancement de Walhub, un des 151 European Digital Innovation Hub. La mission de ce dernier sera de favoriser la transformation numérique des entreprises manufacturières wallonnes.

Soutenu par le gouvernement wallon et cofinancé par la Commission européenne, Walhub proposera une offre de services consolidés allant de la sensibilisation au « proof of concept ». Il le fera à partir d’un ensemble de partenaires parmi lesquels on trouve Agoria, qui coordonne le projet, les pôles de compétitivité MecaTech et Logistics in Wallonia, les centres de recherche Sirris, Cenaero, CETIC ainsi qu’Idelux et l’Agence du numérique.

La transformation numérique visée repose sur quatre grandes technologies: l’intelligence artificielle, le calcul haute performance, l’internet des objets et la cybersécurité. Par rapport à celles-ci, Walhub se donne l’objectif de les démythifier, de réduire les risques qui sont liés à leur implantation et de faciliter la prise de décision.

Les entreprises pourront notamment avoir accès à des démonstrateurs physiques dans trois lieux en Wallonie: A6K (Charleroi), Liège Science Park et Galaxia (Transinne).

Si l’ensemble des dimensions de la vie des entreprises peut être concerné par la transformation numérique, Walhub propose d’intervenir avec un accent particulier sur les chaines d’approvisionnement de ces dernières.