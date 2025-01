Le VDAB a reçu moins de 300.000 offres d’emploi en 2024

Le service de l’emploi flamand VDAB a reçu 299.863 offres d’emploi en 2024. C’est la première fois que le cap des 300.000 offres n’a pas été atteint. “L’affaiblissement cyclique de la demande de travail se poursuit”, indique le VDAB.

Les entreprises ont envoyé 8,8% d’offres d’emploi en moins au VDAB qu’en 2023. La plus forte baisse (-11%) concerne les postes destinés aux travailleurs moyennement qualifiés. Le nombre de postes vacants pour des emplois permanents (-9,6%) a diminué plus fortement que la demande d’emplois temporaires (-6,3%).



Au niveau provincial, c’est à Anvers que le nombre de postes vacants a le plus diminué (-13,2%) et le Limbourg a également enregistré une baisse de plus de 10% (10,5%), tandis que la Flandre orientale a le mieux résisté (-5,4%).