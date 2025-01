Le train de nuit Bruxelles-Prague circulera bien durant l’été et l’automne

Le train de nuit Bruxelles-Prague continuera à circuler pendant l’été et l’automne. Les problèmes d’horaires ont été résolus, a confirmé mardi la compagnie ferroviaire belgo-néerlandaise European Sleeper.

Il y a quelques mois, la société avait révélé que l’avenir de la liaison de nuit était incertain à partir de juin 2025, en raison des difficultés rencontrées pour établir les horaires en Allemagne. Mais ces problèmes ne sont plus d’actualité. “Nous avons réussi à organiser un horaire à travers l’Allemagne”, a déclaré à Belga Chris Engelsman, cofondateur d’European Sleeper.

Le train de nuit d’European Sleeper part trois fois par semaine de Bruxelles, via Anvers, Amsterdam, Berlin et Dresde, entre autres, pour se rendre à Prague, la capitale tchèque, et en revenir.

À partir du 5 février, la compagnie ferroviaire fera également circuler un train de nuit deux fois par semaine de Bruxelles vers l’Autriche (Innsbruck) et l’Italie (entre autres Venise) pendant deux mois. Ces trains passeront aussi par les Pays-Bas et l’Allemagne.

Outre European Sleeper, la compagnie ferroviaire autrichienne ÖBB exploite également des trains de nuit en Belgique. Elle propose des liaisons entre Bruxelles et Berlin et Vienne.