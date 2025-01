Le secteur touristique côtier satisfait du bilan des vacances d’hiver

L’office touristique de Flandre occidentale Westtoer tire un bilan positif des vacances d’hiver à la Côte. Quelque 1,8 million de nuitées ont pu être enregistrées, soit environ 6% de plus que l’an dernier. Les périodes les plus fastes ont été le week-end suivant Noël et la Saint-Sylvestre.

Les hôtels ont enregistré une hausse de 5% des réservations par rapport à l’an dernier et ont connu un taux d’occupation d’environ 70% le week-end suivant Noël et à la Saint-Sylvestre.

Les hôtels d’Ostende ont même enregistré un taux d’occupation allant jusqu’à 90% en fin d’année. Quelque 550.000 touristes d’un jour se sont, en outre, rendus au littoral, dont 60.000 le week-end entre Noël et Nouvel-An.

Les vacanciers étaient Flamands (60%), Wallons (25%) et étrangers (15%).

Il faut dire que les communes du littoral n’avaient pas épargné leurs efforts pour attirer le monde en cette fin 2024 avec un spectacle de feu d’artifices à Coxyde, un tunnel lumineux à Ostende, une expérience de féérie hivernale à Nieuport et de nombreuses activités, marchés de Noël, ainsi que le traditionnel plongeon de Nouvel-An dans la mer.