Le secteur du retail fait face à des difficultés malgré la croissance de la consommation

Malgré une inflation élevée et une faible confiance des consommateurs, ces derniers continuent de dépenser plus que prévu, notamment pour des articles non alimentaires coûteux.

Ces dépenses ne suffisent pas à maintenir le secteur à flot, et une vague de faillites est redoutée selon une étude menée par l’assureur-crédit Allianz Trade en Europe.

Johan Geeroms, Directeur de l’Assurance-crédit Benelux chez Allianz Trade, souligne le paradoxe de la situation : les dépenses liées aux besoins quotidiens essentiels tels que l’alimentation et l’énergie sont en baisse, tandis que les achats de voitures, d’appareils électroménagers, de meubles, de vêtements et de jouets augmentent légèrement malgré l’inflation et les craintes économiques.

Aux Pays-Bas, le chiffre d’affaires du secteur du retail a augmenté de manière globale en mai, mais en considérant la quantité de marchandises vendues, une baisse significative par rapport à l’année précédente est observée, surtout pour les produits de première nécessité qui ont subi des hausses de prix extrêmes, impactant particulièrement les revenus les plus faibles.

L’étude européenne d’Allianz Trade montre que dans des pays comme l’Allemagne et la France, la croissance des revenus des ménages a dépassé l’inflation, ce qui explique l’augmentation des dépenses, principalement pour des produits non essentiels.

Les inquiétudes persistent dans le secteur du retail

Néanmoins, malgré la croissance des dépenses, les inquiétudes persistent dans le secteur du retail en raison de divers facteurs tels que les pénuries de personnel, l’augmentation des salaires et des coûts énergétiques. Les coûts élevés ne peuvent pas toujours être répercutés sur les prix, ce qui risque d’affecter les ventes et de faire perdre des parts de marché.

Les enseignes de retail européennes ont du mal à faire face à la hausse des coûts, et beaucoup d’entre elles risquent de sombrer financièrement. La numérisation est également un défi, car de nombreux commerces en Europe ne sont pas encore passés au commerce en ligne.

Des grandes entreprises de retail telles que Scotch & Soda, le Groupe Score, le fabricant de vélos VanMoof et le groupe Makro en Belgique ont récemment rencontré des difficultés. La probabilité de faillites majeures, touchant les entreprises avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 millions d’euros, a fortement augmenté selon Allianz Trade. Les grandes chaînes de mode, les grands magasins et les spécialistes du commerce en ligne sont les plus menacés.

Face à cette situation, le secteur du retail traverse une période difficile, et il est peu probable que les dépenses augmentent de manière significative avant le second semestre de 2024. Les entreprises doivent faire face à des défis multiples, et celles qui sont déjà lourdement endettées peinent à respecter leurs obligations, en particulier avec la hausse des taux d’intérêt et des autres coûts croissants.