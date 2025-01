Le secteur du diamant se porte toujours aussi mal et poursuit sa chute

Les importations et exportations du secteur diamantaire belge ont connu une deuxième dégringolade annuelle successive, ressort-il, samedi, des chiffres de la coupole Antwerp World Diamond Centre (AWDC).

Les diamants négociés à Anvers ont atteint une valeur de 23,7 milliards d’euros en 2024, soit une baisse de 25% par rapport à l’année précédente, qui avait déjà connu un recul de 20%. “La crise du secteur est profonde et mondiale”, déplore la CEO de l’AWDC Karen Rentmeesters. “La faiblesse des marchés de consommateurs (NDLR: américain et chinois) ainsi que la concurrence des diamants synthétiques entrainent une demande historiquement basse, et des prix en chute.”

Il y a un peu plus d’un an, les pays du G7 ont décidé de bannir les diamants russes. Une interdiction qui pèse également sur la place anversoise. L’AWDC appelle les autorités à l’aide. Le secteur demande notamment des facilités pour l’ouverture de comptes bancaire et la délivrance de visas, ainsi qu’une accélération du transit des diamants par la douane.