Le salaire brut médian augmente de 10% en Belgique (infographie)

Le salaire brut médian a augmenté de 10% l’an dernier en Belgique avec de légères disparités entre les Régions. Ainsi, ils ont augmenté de 10,15 % en Flandre, de 9,59 % en Wallonie et de 10,72% à Bruxelles.

Sur la base des données salariales réelles de 400.000 Belges travaillant à temps plein, SD Worx peut donner une image précise du « salaire moyen » (salaire médian) des personnes qui travaillant à Bruxelles ou en Wallonie. Le salaire médian brut s’établit désormais à 3.300 euros par mois pour un emploi à temps plein en Flandre, il est de 3.030 euros en Wallonie, tandis qu’à Bruxelles, le salaire médian brut se hisse à 3 650 euros.

Cette augmentation est expliquée par Virginie Verschooris, consultante en rémunération chez SD Worx : « En raison de l’indexation automatique des salaires, les employeurs ont été confrontés à une augmentation beaucoup plus rapide des coûts liés aux salaires au cours de l’année écoulée. L’augmentation se poursuit dans toutes les provinces. Pour les quatre dernières années combinées, elle s’élève à près de 20 %, soit 17 % en Wallonie et 19 % à Bruxelles.»

Différences entre ouvriers et employés

Entre ouvriers et employés, les différences salariales restent présentes, de même que leurs salaires varient selon les provinces.

Ainsi, souligne Virginie Verschooris, « le salaire brut médian des ouvriers s’élève à 2.906,5 sans les primes et les avantages sectoriels ou autres suppléments à la fin du mois de janvier 2023. Le Limbourg a le salaire médian le plus élevé (3 013,5 euros) pour les ouvriers, suivi par la Flandre-Orientale et le Brabant Wallon. Bruxelles a le salaire médian le plus bas (2 767,5 euros), bien que l’augmentation y ait été la plus forte (12,6 %). »

La tendance s’inverse à Bruxelles pour les employés, Bruxelles devient alors « the place to be » pour travailler, avec un salaire médian de 4.220 euros.

« Outre la région, le secteur et la taille de l’entreprise jouent également un rôle dans le salaire médian, précise Virginie Verschooris. Les employeurs désireux d’aligner leurs salaires sur ceux du marché, par exemple pour attirer ou retenir les talents, demandent souvent des études de référence ou commencent à travailler eux-mêmes avec des données. De cette manière, ils s’assurent que leurs salaires sont conformes au marché de référence choisi et aux autres employeurs. »