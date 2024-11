Le Rubik’s Cube fête ses 50 ans et rapporte encore des millions

Le célèbre casse-tête Rubik’s Cube a été créé en 1974 par l’architecte hongrois Ernő Rubik. L’occasion de revenir en quelques chiffres sur cet objet et une marque devenu culte.

Le Rubik’s Cube a été conçu en 1974 par Ernő Rubik, un enseignant en design et architecture de Budapest. Initialement appelé Magic Cube, c’est un cube capable de bouger sans se disloquer. Rubik n’avait “pas l’ambition de laisser une marque dans le monde” avoue-t-il dans un livre publié en 2020. « L’idée était simplement de pousser les gens à réfléchir et à mieux comprendre les problèmes et la spatialité des choses ». Mais sa curiosité et son goût des puzzles et défis géométriques le propulseront dans une autre dimension. Après de nombreux prototypes pour trouver le mécanisme idoine et des jours à se casser la tête pour résoudre l’énigme, Erno Rubik dépose le brevet n°HU170062 en 1975. Deux ans plus tard, le coloré “Magic Cube” en 3x3x3- rebaptisé ensuite à son nom – débarque dans les magasins de jouets du pays communiste avant de partir à l’assaut des États-Unis.

43 quintillions de solutions pour le Rubik’s Cube

Ce casse-tête complexe s’est vendu à plus de 500 millions d’exemplaires (sans compter les millions de contrefaçons). Le Rubik’s Cube fascine par le nombre de positions possibles pour trouver l’ordre à partir du chaos. Il en existe plus de 43 quintillions, un quintillion correspondant à un milliard de trilliards. Il faudrait “des centaines, des milliers d’années pour en venir à bout”, s’enthousiasme son concepteur dans une interview à l”AFP, qui évoque aussi “l’aspect émotionnel” derrière le succès de cette “oeuvre d’art qu’on aime ou qu’on déteste”. C’est aussi un outil éducatif de la maternelle à l’université, prisé dans les maisons de retraite, il peut aider les autistes. Et malgré l’omniprésence des écrans, “les nouvelles générations ont noué un lien fort” avec le cube low tech, dans un “contraste” saisissant, se félicite Erno Rubik. “On ne fait pas que réfléchir, on fait quelque chose de concret”.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Un objet culte souvent copié

En 1980, le cube sera commercialisé mondialement sous le nom Rubik’s Cube. 5 millions de pièces seront vendues à travers le monde rien que cette année-là. Néanmoins, l’absence de brevet international entraîne nombre de copies et presqu’autant de batailles juridiques. Ce n’est qu’en 2016 que la Cour de justice de l’Union européenne tranche pour de bon. Pour elle, la forme fonctionnelle du cube ne peut être protégée par un brevet. Cet arrêt permet désormais à d’autres fabricants de commercialiser des versions similaires.

Une véritable poule aux œufs d’or

Malgré les copies, les 26 briques aux couleurs franches sont une mine d’or. Les royalties auraient rapporté plus de 100 millions d’euros à son inventeur. Une fortune qui doit beaucoup aux objets dérivés.

La marque originelle Rubik’s Brand Ltd appartient cependant depuis 2020 au géant canadien du jouet, l’entreprise Spin Master. Il s’est offert cette icône disponible aujourd’hui en une trentaine de modèles pour près de 50 millions de dollars. Rien qu’en 2021, la marque a rapporté au groupe environ 23,1 millions d’euros de revenus. Et Spin Master ne compte pas en rester là et mise aujourd’hui sur une stratégie de volume en jouant notamment sur le packaging. Il faut aujourd’hui compter environ 13 euros pour un vrai Rubik’s cube.