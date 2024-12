Le repreneur d’Air Belgium ne gardera que 197 travailleurs

Le repreneur d’Air Belgium ne conservera que 197 des 401 employés actuels de la compagnie, a-t-il été annoncé jeudi devant le tribunal de l’entreprise de Nivelles. Les 204 autres n’ont plus de place “à court terme” dans le nouveau projet. Les pilotes, qui travaillent pour la plupart sous statut d’indépendant, seront tous repris dans la nouvelle entité.

Une seule offre de reprise, pour les activités cargo d’Air Belgium (et non les activités passagers), avait été déposée dans les temps. Elle émane d’un consortium de deux sociétés: une néerlandaise, PESO Aviation Management, et une autre britannique, Air One Holding International. Cette dernière affirme gérer la cinquième plus grande flotte cargo d’avions gros porteurs au monde. Dans le cadre du rachat d’Air Belgium, le repreneur ajoutera deux avions à la flotte de la compagnie belge.

Il reprendra 147 travailleurs, essentiellement le personnel actif dans les opérations de fret, tandis que 204 autres voient désormais leur emploi menacé. Avec les pilotes et l’une ou l’autre fonction additionnelle, ce sont en fait 197 collaborateurs sur 401 qui basculeraient dans la nouvelle entité, précisait-on chez Air Belgium jeudi. Le prix de la cession a été fixé à 800.000 euros. Le tribunal de l’entreprise de Nivelles a pris l’affaire en délibéré et se prononcera le 12 décembre.