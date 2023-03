Le pourcentage de femmes qui travaillent en ayant des enfants augmente (infographie)

Le pourcentage de femmes occupées ayant des enfants augmente mais reste inférieur à celui des pères, ressort-il de la dernière publication de l’Office statistique Statbel mardi, à la veille de la Journée de lutte pour les droits des femmes. L’écart du taux d’emploi des hommes et des femmes sans enfant a par contre totalement disparu.

Le taux d’emploi global des femmes entre 25 et 49 ans ayant des enfants de 16 ans et moins était de 77,8% en 2021. Chez les hommes remplissant les mêmes critères, il était de 84,9%. L’écart était bien plus important en 1986 (37 points de pourcentage contre 7,1 aujourd’hui).

« Chez les femmes et les hommes ayant un emploi, on constate que, chez les femmes, le travail à temps partiel des femmes augmente avec le nombre d’enfants. Chez les hommes, le nombre d’enfants a peu d’influence sur le travail à temps plein ou à temps partiel », note Statbel. Côté féminin, le taux d’emploi moyen passe de 79,5% chez celles qui n’ont pas d’enfant à 79,2% à celles qui en ont un. À partir de trois enfants, il n’est en moyenne que de 59,6%.

Concernant l’écart entre les hommes et les femmes parents, il s’est donc pas mal résorbé ces dernières décennies, cela tient tant d’un rattrapage des femmes que d’un recul du taux d’emploi chez les pères.