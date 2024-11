Le Port de Bruxelles propose des espaces disponibles pour les entreprises

Le Port de Bruxelles a lancé jeudi une nouvelle campagne de commercialisation pour promouvoir ses espaces professionnels disponibles, qui sont situés le long du canal et à proximité du centre-ville. Il propose des espaces de bureaux et de stockage, modulables et adaptés à des superficies allant de moins de 100 m² à plus de 10.000 m², ce qui lui permet de répondre aux besoins d’entreprises de toutes tailles.

Le Port de Bruxelles bénéficie “d’une localisation stratégique, au croisement des voies fluviales et routières, offrant une solution logistique idéale pour les entreprises”, appuie-t-il. Les espaces proposés permettent en effet un accès rapide aux principales infrastructures bruxelloises tout en s’inscrivant dans une démarche de mobilité durable.

Les tarifs sont abordables et compétitifs, assure le Port, avec des solutions flexibles s’adaptant aux besoins spécifiques des entreprises (start-ups, PME ou grandes entreprises).

Ce projet contribue à la volonté du Port de Bruxelles de soutenir l’activité économique régionale tout en favorisant des pratiques logistiques respectueuses de l’environnement, soutient encore le Port. “Cela permettra également de diversifier les activités économiques liées au port, tout en consolidant notre rôle central dans la chaîne logistique”, espère Gert Van der Eeken, directeur général du Port de Bruxelles.