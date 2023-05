Le plus grand investissement de l’histoire d’Infineon

L’Union européenne, on le sait, entend pousser la production des semi-conducteurs sur le Vieux Continent. Via le programme EU-Chips Act, elle entend investir 43 milliards d’euros pour qu’en 2030, 20% des semi-conducteurs mondiaux soient produits en Europe.

Depuis, les annonces de construction de méga-usines de batteries fleurissent à droite et à gauche, et singulièrement en Allemagne sur le territoire de l’ancienne RDA. Il y a plusieurs raisons à cela. Au temps du communisme, Dresde était déjà un centre stratégique pour la micro-électronique. La réunification n’a rien changé et la ville produit aujourd’hui un bon tiers des semi-conducteurs européens. Avec Grenoble, la ville allemande possède en effet le savoir-faire intellectuel et la main-d’œuvre ad hoc.

Sans oublier une énergie verte abondante et bon marché. Ce n’est donc pas étonnant si GlobalFoundries, TSMC, Bosch ou Intel ont tous choisi Dresde pour leurs usines. C’est aussi là qu’Infineon, l’un des leaders mondiaux des semi-conducteurs analogiques, va installer un projet historique à 5 milliards d’euros, dont un financé par l’Union européenne. La méga-usine (de la taille de cinq terrains de foot) du groupe allemand, spin-off de Siemens, doit démarrer sa production en 2026.