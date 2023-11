Le milliardaire français Xavier Niel (Free) prend une participation de 6% dans Proximus, l’action bondit en Bourse

Le milliardaire français Xavier Niel a pris une participation d’environ 6% dans Proximus par l’intermédiaire de son holding irlandais Carraun, a annoncé cette dernière entreprise mardi dans un communiqué de presse. Carraun est propriétaire de l’opérateur de télécommunications irlandais Eir.

Le holding irlandais explique investir dans Proximus afin de s’exposer au « leader belge de la connectivité ». Il souligne également que l’entreprise belge a réussi à développer, grâce à l’activité internationale de ses filiales BICS et Telesign, une position unique parmi les opérateurs historiques de l’UE.

Xavier Niel dit espérer tisser des liens « à long terme » avec Proximus, dont l’opérateur irlandais dit suivre une stratégie similaire. Eir se concentre en effet « sans relâche » sur l’offre du meilleur rapport qualité-prix à ses clients, l’embauche et la fidélisation d’un management et de travailleurs de grande qualité, et l’investissement en milliards dans les réseaux 5G et de fibre optique, développe-t-il.

Proximus est détenue à 53,5% par le gouvernement belge. Eir, de son côté, était également à l’origine une entreprise publique mais a été privatisée en 1999. En tant qu’opérateur historique – avec plus de 2 millions d’abonnés et le premier réseau de fibre optique en Irlande – Carraun et Eir affirment donc connaître parfaitement les activités de Proximus.

Xavier Niel n’est pas un inconnu dans le monde des télécommunications. En France, ce milliardaire a fondé l’opérateur Free et a également investi dans des sociétés de télécommunications dans plusieurs autres pays européens. L’année dernière, il a pris une participation dans la société britannique Vodafone. L’empire des télécoms de l’homme d’affaires compte près de 50 millions d’abonnés et a réalisé un chiffre d’affaires cumulé de plus de 10 milliards d’euros. Il a également acquis une expertise unique dans les réseaux de fibre optique avec plus de 40 millions de foyers qui y sont connectés dans ses différentes zones géographiques.

Le milliardaire est par ailleurs également co-propriétaire du groupe médiatique français Le Monde, à qui appartient le journal du même nom.

Xavier Niel dit chercher constamment à renforcer sa base européenne et considère Proximus comme un « investissement très attractif et à long terme ». Au fil des ans, l’opérateur belge a su s’adapter à un environnement télécom en pleine mutation et rester le leader national, pointe-t-il. « Ce serait un honneur pour nous de pouvoir contribuer, en tant que partenaire à long terme, à l’évolution future de Proximus. »

Carraun soutient dès lors la stratégie actuelle de la direction de Proximus, ajoute le holding, qui recherche « une coopération mutuellement bénéfique ».

En progressant de 0,5% à 3.463 points mardi vers onze heures, l’indice BEL 20 faisait légèrement mieux que ses voisins européens grâce notamment au bond de 6,1% de l’action Proximus (8,55) qui saluait l’entrée de Xavier Niel (Free) dans son capital.