Le marché du golf, un marché en pleine transformation

Avec plus de 75 millions de joueurs recensés aux quatre coins du monde, le marché du golf se porte plutôt bien.

“La crise du covid a servi d’incroyable accélérateur de croissance. Après le lockdown, le golf a été l’un des premiers sports dont la pratique a été autorisée grâce à son environnement au cœur de la nature et sa distanciation sociale. Entre 2020 et 2022, de nombreux curieux ont cédé à la tentation et découvert les joies du swing, souvent en famille. Tout cela a généré un véritable boom”, résume Cédric de Woot, directeur de la marque Callaway pour la France et la Belgique.

À l’époque, avec en toile de fond la crise des matières premières, les fabricants de matériel se retrouvèrent carrément en rupture de stock pour répondre à la demande ! “Aujourd’hui, la fièvre est logiquement retombée. Mais nous avons atteint, en deux ans, les chiffres planifiés initialement sur 10 ans. Et le marché s’apprête à relever de nouveaux challenges passionnants.”

Golf et entertainment

L’essor du golf virtuel s’érige, en effet, en véritable phénomène. Aux États-Unis, des millions de joueurs pratiquent désormais la discipline dans les 70 centres Topgolf, propriétés de Callaway. Le concept fait fureur et bouleverse, en filigrane, bien des données. “L’idée est d’aller taper des balles, en famille ou entre copains. Pas besoin d’avoir un handicap. C’est très tendance, notamment chez les jeunes adultes qui organisent du jeu sur cible ou des concours de précision sur ces practices illuminés ou ces infrastructures indoor, dotés des dernières technologies. Sur place, ils jouent, ils mangent, ils boivent un verre avec une sono festive en toile de fond. C’est le mariage idéal entre le golf et l’entertainment.”

Aux States, on considère que la moitié des joueurs sont aujourd’hui accros à ce “nouveau golf” qui génère évidemment un important chiffre d’affaires. “D’autant que ces pratiquants occasionnels se piquent souvent au jeu et s’inscrivent ensuite dans de véritables clubs.”

Analyse grâce à l’IA

Pour Callaway, leader mondial du marché, Topgolf est aussi un fantastique laboratoire pour décrypter les datas. “Nous analysons les milliards de coups frappés sur les practices de nos centres et, avec l’apport de l’IA, nous bénéficions aussitôt de données essentielles pour répondre aux demandes et faire évoluer le matériel (balles, drivers, fers…)”, poursuit Cédric de Woot.

Bref, le golf évolue. La nouvelle génération n’a pas toujours l’agenda pour se programmer des parties de 18 trous. Le concept de Topgolf, plus ludique, répond donc à un manque. Très populaire de l’autre côté de l’Atlantique, il tente de percer aussi en Europe. Un nouveau défi !

Miguel Tasso