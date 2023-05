Le joli coup de la CMA CGM

L’armateur français vient de mettre la main sur le pôle logistique du groupe Bolloré. Il fait ainsi son entrée dans le top 5 mondial du secteur. Quant à Bolloré, il amasse du cash pour développer Vivendi.

Nous vous en parlions dans ces pages il y a peu: la CMA CGM avait fait une offre de cinq milliards d’euros pour racheter le pôle logistique du groupe Bolloré. Cette offre a été acceptée la semaine dernière. Et elle a des conséquences économiques importantes. L’opération permet à la CMA CGM d’intégrer le top 5 mondial de la logistique.

L’armateur marseillais, qui a fait des bénéfices colossaux ces deux dernières années vu l’essor du transport par bateau post-pandémie (18 milliards de dollars en 2021 et 25 en 2022), cherche à se rendre moins dépendant des cycles compliqués du fret maritime.

Lire aussi | Les bénéfices délirants de CMA CGM

Il s’est ainsi développé dans la logistique en rachetant, entre autres, Gefco, Ceva et les entrepôts d’Ingram et en prenant 10% du capital d’Air France pour doper son fret aérien et son activité purement cargo. Comme ses principaux concurrents, il entend être capable de proposer des solutions de porte- à-porte à ses clients.

Le groupe Bolloré entend consolider son pôle médias.

Pour le groupe Bolloré, c’est une page qui se tourne. Après avoir vendu ses ports africains l’an dernier à l’armateur MSC, le voilà qui solde toutes ses activités logistiques.

Lire aussi | Bolloré vend ses activités africaines à MSC

La famille entend recentrer son empire sur Vivendi dont elle devrait, sous peu, tenter de devenir l’actionnaire majoritaire. Elle en est le principal aujourd’hui mais avec seulement 30% des actions et des droits de vote. Certains experts parlent même d’OPA suivie d’une sortie de la cote.

La famille est assise sur une montagne de cash et elle entend consolider son pôle médias une fois la reprise de Lagardère officialisée par la Commission européenne.