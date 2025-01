Le groupe américain Dow, également présent en Belgique, va supprimer 1.500 emplois dans le monde. Le groupe de produits chimiques et de matériaux pour les industriels l’a annoncé jeudi.

Cela devrait permettre de réduire les coûts d’un milliard de dollars, selon le groupe. Dow ne précise pas quels pays seront concernés par les pertes d’emploi. Selon l’agence de presse Reuters, l’Europe et l’Asie seraient particulièrement touchées. Le groupe emploie environ 36.000 personnes dans le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de quelque 43 milliards de dollars en 2024.

4000 travailleurs chez Dow en Belgique

Début 2023, Dow avait également annoncé une restructuration de quelque 2.000 emplois. À l’époque, c’est surtout l’Europe qui était visée. Dow est présent dans le Benelux depuis 1955, selon le site web de l’entreprise. Le groupe y emploie quelque 4.000 personnes sur huit sites principaux en Belgique (Anvers, Bruxelles, Tertre, Zwijndrecht et Seneffe) et aux Pays-Bas (Terneuzen, Delfzijl et Dordrecht).