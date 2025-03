Le gouvernement fédéral enquête sur le recours au chômage temporaire chez Tupperware

Le gouvernement fédéral examine un potentiel recours excessif au chômage temporaire chez Tupperware Belgium, qui a récemment fait faillite, a-t-on appris lundi. Le vice-Premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Économie et de l’Agriculture David Clarinval (MR) a reçu les syndicats la semaine dernière.

Au cours de la réunion, les représentants des travailleurs ont exprimé leurs questionnements au sujet de la gestion de l’entreprise avant sa faillite. Ils ont notamment pointé du doigt un recours excessif au chômage temporaire, l’absence d’un véritable centre de décision en Belgique et la dépendance économique de la branche belge au sein du groupe international.

Le ministre Clarinval a indiqué que ces éléments feront l’objet d’un examen approfondi et a chargé son administration d’analyser la situation. Des propositions seront également élaborées pour améliorer le suivi et le contrôle de cas similaires. Le gouvernement assure surveiller la situation des salariés concernés et veiller au respect de toutes les dispositions légales et sociales.

Au mois de janvier, le siège central américain avait annoncé s’être mis d’accord sur la mise en faillite de la branche belge de Tupperware, à Alost. Les procédures judiciaires n’ont toutefois été engagées qu’un mois plus tard.