Le géant de la tech russe VK annonce sa redomiciliation en Russie

Le géant de la tech russe VK, propriétaire du principal réseau social de l’espace russophone Vkontakte, a annoncé vendredi se redomicilier en Russie, après avoir été enregistré depuis 2005 aux îles Vierges britanniques, un paradis fiscal.

Cette décision intervient alors que Moscou presse ses entreprises établies à l’étranger, notamment dans les pays dits « inamicaux », de revenir en Russie pour soutenir l’économie nationale, en plein conflit en Ukraine.

VK, l’équivalent russe de Facebook, a indiqué dans un communiqué que « la décision de mettre en œuvre la redomiciliation (des) opérations du groupe » depuis les îles Vierges britanniques vers la Russie a été « approuvée » par les actionnaires et le conseil d’administration. Sollicité par l’AFP pour commenter le timing de cette décision et ses raisons, le groupe n’avait pas encore répondu vendredi en fin de matinée.

En février, VK avait simplement indiqué que le conseil d’administration était favorable à une telle opération, « dans le meilleur intérêt du groupe et de ses actionnaires ». En Russie, VK sera enregistré sur l’île d’Oktiabrski, dans la région de Kaliningrad (ouest), l’une des zones économiques spéciales mises en place pour attirer les investissements et les sociétés offshores russes. Le groupe russe ne sera plus côté à la Bourse de Londres, a précisé VK vendredi.

Fondé en 1998 sous le nom Mail.ru, le groupe, renommé VK en 2021, est un acteur majeur de l’internet russophone. Il est actuellement dirigé par Vladimir Kirienko –sous sanctions européenne, britannique et américaine–, qui est le fils du directeur adjoint de l’administration présidentielle.

Avec près de 85 millions d’utilisateurs actifs chaque mois, VKontakte est le réseau social le plus utilisé en Russie. VK dit employer plus de 11.000 salariés.