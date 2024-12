Le géant de la pub nouveau est arrivé

Omnicom, troisième acteur mondial du secteur de la publicité, s’offre son concurrent direct Interpublic pour former un nouveau groupe incontournable dans un paysage en pleine mutation.

Le monde de la pub est en ébullition. Ce lundi, les groupes américains Omnicom (numéro trois mondial qui possède entre autres les sociétés BBDO et TBWA) et Interpublic (numéro quatre mondial qui détient les marques McCann, Mediabrands et Weber Shandwick) ont annoncé leur projet de fusion, dans le cadre d’une opération qui devrait être finalisée au second semestre 2025.

A l’issue de la transaction estimée à plus de 13 milliards de dollars, le nouveau numéro un mondial de la pub sera détenu à plus de 60% par les anciens actionnaires d’Omnicom et à près de 40% par ceux du groupe Interpublic. Une opération qui devrait générer environ 750 millions de dollars par an de synergies de coûts…

Fusion stratégique

‘‘Nos deux entreprises sont très complémentaires en termes d’offres, de présence géographique et de cultures, notre Philippe Krakowsky, CEO d’Interpublic. En intégrant Omnicom, nous créons un portefeuille de services complet et unique qui fera de nous le partenaire le plus puissant au monde en matière de marketing et de ventes dans un contexte qui change rapidement’’.

‘‘Cette association stratégique crée des opportunités importantes de croissance pour nos employés, nos clients et nos actionnaires’’, surenchérit John Wren, le patron d’Omnicom qui s’apprête à prendre les commandes du nouveau groupe fusionné.

Redistribution des cartes

La nouvelle entité, qui va conserver le nom d’Omnicom, devrait afficher 26,5 milliards de dollars de revenus annuels sur la base des résultats des deux groupes en 2023, pour un bénéfice net de 2,5 milliards et une trésorerie de 3,3 milliards.

Le groupe fusionné sera largement leader dans le secteur avec une part de marché de l’ordre de 40% devant les deux grands concurrents, le Britannique WPP et le Français Publicis, qui vont glisser à la deuxième et troisième places de ce nouveau classement publicitaire, avec respectivement 15 milliards et 13 milliards de dollars de chiffre d’affaires.

De quoi redistribuer quelque peu les cartes dans un paysage publicitaire de plus en plus bousculé par les Gafam.