Le constructeur allemand VW ne fermera pas d’usines en Allemagne

Le constructeur automobile allemand Volkswagen ne fermera pas d’usines en Allemagne. Il n’y a aura pas de non plus de licenciements secs, a indiqué vendredi le conseil d’entreprise après trois mos d’intensives négociations avec les syndicats.

En échange, les salariés renonceront à des augmentations de salaire et à certaines primes, moins de personnes bénéficieront de contrats à durée indéterminée et la capacité de cinq usines sera considérablement réduite. 700.000 voitures de moins seront produites. Il a également été convenu de déplacer en partie la production de la Golf de Wolfsburg au Mexique et de ne plus fabriquer de voitures électriques à Zwickau. Volkswagen a évoqué la suppression de 35.000 emplois d’ici 2030 qui seront menés “de manière responsable”. Au total, 130.000 personnes travaillent chez le constructeur.