Le commerce d’articles textiles particulièrement touchés par le climat morose de février

La confiance des responsables de commerces a chuté en février, selon l’enquête mensuelle de conjoncture auprès des entreprises, réalisée par la Banque nationale. Les résultats sont par contre fort contrastés entre les domaines d’activité.

L’indicateur conjoncturel est ainsi passé de -14,2 en janvier à -24,2 ce mois-ci. Tous secteurs confondus, les chefs d’entreprise reprennent légèrement confiance, l’indicateur passant de -13,5 à -12,8. Les résultats sont donc fort contrastés entre les domaines d’activité.

Recul important des prévisions de la demande

Dans le commerce, la BNB explique la forte chute par le recul important des prévisions de la demande qui s’étaient, certes, sensiblement renforcées au cours des deux derniers mois. Les perspectives de commandes auprès des fournisseurs se sont également repliées, alors que celles en matière d’emploi se sont redressées. Le commerce de véhicules automobiles et, plus encore, celui d’articles textiles sont particulièrement touchés par le climat morose de février, note la Banque nationale.

Le secteur de la construction est plus serein

L’ambiance est plus sereine dans la construction, avec une progression de l’indicateur de 0,8 point (-5,8), en raison d’une plus grande utilisation du matériel disponible et de prévisions de demande plus positives. L’indicateur progresse également dans l’industrie manufacturière où il s’établit à -14,8 (+ 1,9 point) compte tenu notamment d’une appréciation plus favorable du niveau des stocks.