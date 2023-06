L’e-commerce belge se porte plutôt bien (Baromètre BeCommerce)

BeCommerce – SafeShops.be publie les résultats de son septième Baromètre de l’e-commerce en Belgique. Ce baromètre se veut une cartographie complète du paysage belge du commerce en ligne. Le moins que l’on puisse dire c’est que le commerce en ligne belge se porte bien.

« Les résultats de l’enquête montrent une augmentation du nombre de transactions par rapport à 2021, explique Greet Dekocker, Managing Director de Becommerce, ce qui signifie concrètement qu’on a plus vendu. On notera également la hausse du chiffre d’affaires de 18% pour un nombre stable de boutiques en ligne ».

Le 7e Baromètre BeCommerce affiche une belle hausse de 10% des transactions effectuées par les boutiques en ligne belges en 2022 par rapport à 2021. Il y a eu ainsi plus de 165 millions de transactions l’an passé. En volume ou en chiffre d’affaires, cela correspond à 13,8 milliards d’euros, soit une croissance de 18% par rapport à 2021.

Croissance des micro-boutiques

Par contre si le nombre de sites web belges est resté relativement stable en 2022 (57.221) par rapport à 2021 (56.642), ce sont les boutiques en ligne de taille moyenne et les grandes boutiques en ligne (3 % du total, soit 1.769 sites web belges) qui réalisent la majeure partie du chiffre d’affaires en ligne en Belgique. Elles prennent à leur compte 78 % du volume de transactions, soit 10,7 milliards d’euros. L’an dernier, c’était encore 84 % du volume de transaction, soit 9,8 milliards d’euros.

« Nous constatons également une croissance intéressante au sein du segment des micro-boutiques en ligne et des petites boutiques en ligne, qui enregistrent une croissance en volume de 63 % par rapport à l’année précédente » précise Greet Dekocker. En effet, dans ce segment qui représente 97 % du nombre total de sites web belges, ce sont surtout les petites boutiques qui croissent en nombre avec une hausse de plus de 20 % par rapport à 2021. Mais les PME rencontrent un succès grandissant avec une augmentation de 26%.

Et les meilleures ventes sont…

« Nous constatons que la croissance se concentre surtout dans le secteur des services, analyse le Managing Director de Becommerce. Les segments phares classiques comme les tickets et les voyages restent performants, mais on note également une croissance significative dans les télécommunications et les assurances. On pointera également l’augmentation du nombre d’achats en ligne pour les transports en commun, qui pourrait s’expliquer par la flambée des prix de l’énergie au début cette année. »

En 2022, les services proposés par les boutiques en ligne belges arrivent en tête tant en chiffre d’affaires (51,9%) qu’en volume, par contre pas en nombre de transactions (44,6%). Une tendance confirmée par les résultats du Market Monitor pour le premier trimestre 2023. Sur les trois premiers mois de l’année, les dépenses en ligne ont augmenté de 9 % par rapport à 2022 pour atteindre 4 milliards d’euros. 55 % de ces dépenses concernaient des services.

Par contre, si l’on en croit les chiffres du Market Monitor, certains produits enregistrent des baisses en volume : les articles de maison et jardin (-22,8%), vêtements (-14%) et chaussures ainsi qu’accessoires (-13,8%).

Le nombre de consommateurs en ligne est, quant à lui, resté stable à 7,2 millions. Au total, ils ont effectué 42,5 millions d’achats en ligne, pour une valeur de 4 milliards d’euros.

La part du volume de transactions en provenance de l’étranger stable

Les consommateurs en ligne étrangers apprécient de plus en plus les boutiques en ligne belges. À 20 %, la part du volume de transactions en provenance de l’étranger est restée stable (contre 21% en 2021).

C’est une excellente nouvelle à en croire Greet Dekocker: « Nous savons que le consommateur belge aime toujours sortir des frontières nationales et achète dans toute l’Europe. Mais nous observons également un mouvement inverse, à savoir une augmentation du volume généré par les consommateurs étrangers au sein des boutiques en ligne belges. Nous pouvons également le constater à la diminution constante de notre déficit commercial ces cinq dernières années. »

Au palmarès des acheteurs étrangers dans les boutiques en ligne belges, ce sont les Néerlandais (36,5%) qui remportent la palme d’or, suivis par les Français (26,5%), qui achètent le plus dans les sites web belges. Quant aux consommateurs britanniques, les transactions en provenance du Royaume-Uni ont plus que doublé.