Le club de Bruges est à vendre

Les actionnaires du Club Bruges et son président, Bart Verhaeghe, seraient prêts à vendre une partie ou même la totalité du club de football.

L’information a été partagée par le média Sporza qui a pu consulter des documents que le club a envoyés à d’éventuels acquéreurs du monde financier. Sans confirmer ou nier les informations, les actionnaires ont fait savoir qu’ils “ étudiaient stratégiquement les meilleures opportunités sur le marché.”

Le Club rappelle dans un communiqué que “la bonne gouvernance consiste à préparer l’avenir et c’est exactement ce que nous faisons aujourd’hui.” La recherche d’un acheteur serait menée par la banque d’affaires new-yorkaise The Raine Group, qui aurait été mandatéepar la direction brugeoise.

Deux grands groupes

L’entrepreneur Bart Verhaeghe, qui a pris la présidence du club en 2011, l’a transformé en S.A. dont il est devenu propriétaire un an plus tard, pour 15 millions d’euros. Il a réussi ensuite à véritablement faire exploser la valeur de la société. Selon les calculs du Tijd, le Club Bruges a amassé 56 millions d’euros de bénéfices sur les six dernières années. Son budget actuel tourne autour des 150 millions.

Pour le moment, l’actionnariat des anciens champions de Belgique se partage essentiellement entre deux grands groupes. Le premier est porté par le président du club Bart Verhaeghe, le CEO Vincent Mannaert, Jan Boone (CEO de Lotus Bakeries) et Peter Vanhecke (CEO de Castel Capital) et regroupé dans la société Grizzly Sports qui détient aujourd’hui 71,9% du Club. Le deuxième actionnaire est le fonds d’investissement américain Orkila Capital qui possède 23,26% des parts depuis deux ans.

La valorisation du Club tournerait autour de 215 millions d’euros. Elle avait été autrefois estimée à 400 millions lors de sa tentative d’introduction en Bourse, mais avait ensuite été revue à la baisse.