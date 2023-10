Le Brabant Wallon est la 4e région d’Europe comptant le plus de travailleurs hautement qualifiés

Le Brabant Wallon semble attirer les travailleurs hautement qualifiés.

Le Brabant Wallon, terre privilégiée des travailleurs hautement qualifiés ? Et bien c’est ce que révèle une étude publiée cette semaine par l’agence de statistiques européenne Eurostat.

On entend ici par « travailleurs hautement qualifiés » les personnes âgées de 25 à 64 ans qui exercent les professions suivantes : cadres, professions libérales, techniciens et professions intermédiaires. En 2022, l’ensemble de l’Union européenne comptait ainsi 80 millions de personnes hautement qualifiées, soit 44% du nombre total des actifs âgés de 25 à 64 ans.

2/3 de travailleurs hautement qualifiés en BW

Et au lieu de faire cette évaluation par État membre, les chercheurs d’Eurostat ont donc voulu zoomer encore un peu plus et s’intéresser au niveau régional. C’est ainsi que les parts régionales d’emploi hautement qualifié les plus élevées ont été enregistrées à Stockholm (Suède, 73,6%), à Utrecht (Pays-Bas, 69%), au Luxembourg (67,4%) et donc dans la province du Brabant Wallon (65,8%).

Dans 53 régions de l’Union européenne (soit 22%), au moins la moitié des actifs sont considérés comme hautement qualifiés, les proportions les plus élevées étant enregistrées (logiquement) dans les régions de la capitale et les autres régions urbaines. En particulier, 12 des 14 régions de l’UE ayant la plus forte proportion de travailleurs hautement qualifiés sont des régions-capitales.

Ainsi, les régions capitales de la Belgique, de la France, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Finlande, de l’Allemagne, de la Pologne, des Pays-Bas, du Danemark et de la Tchéquie se suivent avec des parts variant entre 62% et 65%.

A l’inverse, les régions rurales, les anciens centres industriels, ainsi que les régions ultrapériphériques et périphériques, font partie des régions de l’UE où la proportion de personnes hautement qualifiées est la plus faible. En 2022, dans 24 régions de l’UE, les personnes hautement qualifiées occupant un emploi représentaient moins de 30% de l’emploi total chez les 25-64 ans.

Ces régions sont principalement concentrées dans le sud-est de l’Europe : 10 régions en Grèce, 6 en Roumanie et 4 en Bulgarie. La Belgique n’est pas concernée, puisque la région qui concentre le moins de travailleurs hautement qualifiés est la province de Flandre Occidentale, mais en atteignant tout de même 40%.