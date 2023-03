L’avenir reste toujours incertain pour Orpea Belgique

Le conseil d’administration de l’opérateur français de maison de repos, Orpea, n’a pas tranché sur le scénario qui définira l’avenir du groupe en Belgique, a indiqué mercredi le secrétaire régional non-marchand CNE Fabien Boucquéau à l’Agence Belga.

La gestion du financement du « plan d’avenir » présenté en février dernier reste donc en suspens. La direction n’a penché ni du côté d’une potentielle vente de sa branche belge, ni d’un investissement dans cette dernière. De quoi laisser les syndicats sur leur faim.

Ces derniers nourrissent en effet des craintes quant au manque de clarté à la suite du dernier CA de ce mardi. Cette réunion était « censée être un moment décisif » alors que « manifestement, ça n’a pas été le cas », regrette Fabien Boucqueau, ajoutant que des inquiétudes persistent et grandissent concernant l’avenir d’Orpea Belgique. Lors du dernier conseil d’entreprise extraordinaire, le 16 février, la direction du groupe avait annoncé un « plan d’avenir » à hauteur de 90 millions pour son parc belge.

Il avait également été décidé de fermer trois résidences en Flandre et sept en Région bruxelloise. Les résidents et le personnel (environ 400 travailleurs) des maisons de repos concernées seront transférés dans d’autres établissements du groupe. L’objectif, pour l’heure, est bien le maintien des 4.000 emplois en Belgique, assure la direction. Les syndicats et la direction du groupe se retrouveront le 29 mars pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle une convention réglant les modalités de transfert du personnel devrait voir le jour.