Laurent Jossart, CEO de Liège Airport : « Nous ne sommes pas un Alibaba Airport »

Avec ses 200.000 voyageurs par an, l’aéroport de Liège reste un petit Poucet par rapport aux 8 et 20 millions de Charleroi et Zaventem, répond le CEO de Liège Airport, Laurent Jossart, invité de l’émission Trends Talk, qui sera diffusée ce week-end sur Canal Z.

Ne songent-ils pas à développer une alternative de transport de passagers au lieu de miser sur le fret aérien ? Eh bien non. Avec ses 200.000 voyageurs par an, l'aéroport de Liège reste un petit Poucet par rapport aux 8 et 20 millions de Charleroi et Zaventem, répond le CEO de Liège Airport, Laurent Jossart. Il table certes sur un doublement des voyageurs, mais cela reste modeste par rapport à ses voisins.

Liège Airport a réussi à se hisser dans le Top 5 du fret européen et dans le Top 20 mondial et il entend bien consolider ses performances. Laurent Jossart revient à ce propos sur la saga du permis d’environnement, qui plafonne le nombre de mouvements et durcit à terme la réglementation sur les nuisances sonores.

Atouts

Les atouts de Liège sont sa localisation au cœur de l’Europe de l’Ouest, la possibilité d’y travailler la nuit ainsi que des relations de longue date avec des opérateurs chinois. « Mais nous ne sommes pas un Alibaba Airport », sourit Laurent Jossart, en évoquant l’investissement à Liège de Cainio, la branche logistique du groupe chinois d’e-commerce. Celui-ci ne représente que quelques pour cent de l’activité de Liège Airport.

Cela dit, à l’heure des stratégies de réindustrialisation de l’Europe (ce qui impliquerait moins d’importations) et de lutte contre le réchauffement climatique, le fret aérien a-t-il vraiment un bel avenir devant lui ?

Laurent Jossart rappelle à ce propos que le secteur aérien ne représente que 4% du niveau total des émissions et que le fret constitue une part marginale du trafic aérien. Cela n’empêche toutefois pas le secteur d’agir pour réduire ses émissions même si, le directeur de Liège Airport en est bien conscient, la décarbonation de l’aviation est très compliquée.