Laurence Mathieu (NRB) “La souveraineté des données et la cybersécurité sont des enjeux majeurs”

La CEO de NRB, entreprise technologique, défend une technologie à valeur humaine. Dans notre Trends Talk, elle évoque les défis majeurs auxquels la Belgique et l’Europe sont confrontées. Sans oublier l’intelligence artificielle.

Laurence Mathieu, CEO de NRB, est l’invitée de notre Trends Talk, qui passe en boucle ce week-end sur Canal Z. L’entreprise est en croissance, a élaboré un plan stratégique pour les trois prochaines années afin de rester un leader sur le marché ICT belge et emploie, au niveau du groupe, 3670 personnes. Chaque année, entre 250 et 350 personnes sont engagées. “Je suis ravi de voir que nous les attirons”, dit-elle.

La technologie, insiste-t-elle, n’est pas une fin en soi, elle doit avoir une valeur humaine. “Le pourquoi, le sens des choses, c’est vraiment fondamental pour nous, dit-elle. Nous veillons particulièrement à l’impact que nous avons sur nos clients et des clients de nos clients. C’est ce pour quoi nous nous levons le matin, ce pour quoi nos collaborateurs sont fiers de travailler pour notre société. La technologie, c’est un outil créé par l’humain pour l’humain.”

Parfois, elle le dépasse, aussi. “Je peux le comprendre, sourit-elle. Mais c’est important pour moi de garder cela à l’esprit.” NRB offre ses services pour permettre les élections, mais travaille pour des banques, des PME, des services publics…

L’enjeu de la souveraineté

“Le secteur technologique est stratégique, il fait face à la concurrence féroce des géants américains et les défis sont nombreux”, souligne Laurence Mathieu.

La Wallonie est-elle suffisamment digitalisée? “Ce que je remarque, c’est qu’il y a énormément de start-up technologiques qui sont très bien avancées, souligne-t-elle. Il y a aussi énormément de collaborations avec des laboratoires académiques sur des sujets de pointe comme le quantique ou la cybersécurité. Oui, il y a des initiatives en Wallonie. La digitalisation est essentielle pour les entreprises, mais aussi pour les services publics.”

Il reste un défi, omniprésent, en Belgique comme en Europe, celui de la souveraineté des données. “Nous devons avoir une gouvernance des données pour avoir accès à certaines évolutions comme l’intelligence artificielle. La donnée, c’est un enjeu stratégique pour les entreprises et démocratique pour les citoyens. C’est devenu aussi un enjeu politique. On a vu des hôpitaux qui se faisaient rançonner.”

Ces données doivent être sécurisées, plus que jamais. “Chez NRB, nous parlons de ‘coffre-fort de données’ pour désigner nos data-centers. L’engagement que l’on veut prendre vis-à-vis de nos clients, c’est que ce coffre-fort est installé dans un cloud souverain – en Wallonie, d’ailleurs! – géré par nous de façon locale.”

La cybersécurité, un coût à ne pas négliger

La cybersécurité est un enjeu majeur qui y est liée. “On peut considérer que les mesures préventives de cybersécurité coûtent cher, mais je vous assure que le coût et l’impact d’une cyberattaque sont encore plus grands, insiste Laurence Mathieu. On a déjà vu des organismes privés ou publics bloqués pendant trois mois.”

La CEO de NRB évoque longuement le défi de l’intelligence artificielle et évoque sa place de femme dans un monde qui reste très masculin. Un Trends Talk à ne pas manquer.