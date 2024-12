L’année 2024 a connu la plus forte vague de restructurations en dix ans, et ce sur la période entre début janvier et fin septembre, selon SD Worx, prestataire de services RH.

Durant ces neuf mois, 8.878 travailleurs au sein de 68 entreprises ont ainsi déjà été touchés par l’intention de procéder à des licenciements collectifs, selon des statistiques du SPF Emploi. En outre, un quart supplémentaire pourrait s’ajouter d’ici la fin de l’année, ce qui signifie que plus de 10.000 travailleurs seraient concernés sur l’ensemble de 2024.

En 2014 et 2016, il y avait également eu plus de 8.000 travailleurs concernés au cours des trois premiers trimestres. Cela avait entraîné, l’année suivante, le licenciement de plus de 6.000 personnes par le biais de la loi Renault sur les licenciements collectifs. En 2024, 49 procédures ont déjà été clôturées, entraînant 3.205 licenciements effectifs. D’après SD Worx, qui s’appuie sur les chiffres des procédures clôturées, jusqu’à 18% des licenciements ont été évités au cours des dix dernières années, en partie grâce au dialogue social prévu par la loi. En 2023, ce chiffre était de 11% sur une année complète, et avait même atteint 18% en 2021. Ce chiffre varie d’une année à l’autre en fonction des dossiers.