L’aéroport de Charleroi a franchi la barre des 10 millions de passagers en 2024

L’aéroport de Charleroi (BSCA) a franchi l’an dernier, et pour la première fois de son histoire, la barre symbolique des 10 millions de passagers, a-t-on appris jeudi auprès de l’aéroport wallon.

Brussels South Charleroi Airport a enregistré en 2024 un record de quelque 10,5 millions de voyageurs, ce qui représente une progression de sa fréquentation d’environ 12% sur un an. En 2023, l’aéroport avait accueilli 9.396.251 passagers. Six compagnies aériennes opèrent des vols au départ de Charleroi (Ryanair, Wizzair, Pegasus Airlines, Air Corsica, Volotea et Air Arabia).

Le permis d’environnement renouvellé

Le deuxième aéroport du pays, en termes de passagers, s’attèle actuellement au renouvellement de son permis d’environnement, l’actuel, d’une durée de 20 ans, arrivant à échéance l’été prochain. L’enquête publique devrait débuter à la fin de ce mois de janvier.

Au terme de cette enquête publique, les fonctionnaires technique et délégué doivent rédiger un rapport de synthèse. Au final, c’est au gouvernement wallon qu’il reviendra de statuer sur le renouvellement du permis.