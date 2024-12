L’actionnariat de Brussels Airport va changer

À ce jour, Brussels Airport est la propriété de la Brussels Airport Company NV/SA.

Son actionnariat est simple en apparence : 25% sont aux mains de la SFPI, le bras financier de l’État, et 75% appartiennent à Baisa, un holding luxembourgeois. On y retrouve OTTP (le fonds de pension des enseignants de l’Ontario), QIC (un fonds d’investissement australien), APG (le fonds de pension hollandais), Swiss Life et un petit consortium appelé Sky Holding Belgium dans lequel on retrouve, entre autres, PMV, le bras financier du gouvernement flamand.

Dans cette construction, ce sont les Canadiens qui occupent la place d’actionnaire principal. Selon le journal britannique The Times, OTTP aurait décidé de vendre toutes les parts qu’il détient dans les aéroports européens. Ce portefeuille, estimé à 12 milliards d’euros, est réparti dans des participations d’au moins 25%, entre Brussels Airport, trois aéroports britanniques (London City, Birmingham et Bristol) et celui de Copenhague. Une affaire à suivre de très près vu l’importance stratégique de Brussels Airport pour l’économie belge.