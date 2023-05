L’action Airbnb prend un coup après des perspectives décevantes

La plateforme de location de logements Airbnb a déçu les investisseurs en annonçant des perspectives d’activité décevantes.

L’entreprise s’attend à ce que le chiffre d’affaires du trimestre en cours soit supérieur de 12 à 16% à celui de l’année précédente, a-t-elle déclaré aux Etats-Unis mardi après la fermeture de la Bourse. Cela implique un ralentissement significatif de la croissance.

Les investisseurs s’attendaient à des perspectives plus optimistes. L’action a perdu plus de 10% dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse. Elle avait pourtant déjà gagné près de 50% de sa valeur cette année.

Airbnb a vu son chiffre d’affaires augmenter de 20% pour atteindre 1,8 milliard de dollars (plus de 1,6 milliard d’euros) au premier trimestre. La plateforme de location de logements a enregistré un bénéfice net de 117 millions de dollars, alors qu’elle était déficitaire un an plus tôt.