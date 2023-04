La société irlandaise Q1 Scientific implante un site de stockage à température contrôlée à Villers-le-Bouillet. Il est conçu pour la conservation des échantillons R&D des sociétés pharmaceutiques.

La société Q1 Scientific, filiale du groupe américain Cambrex, achève la construction d’un site de stockage de produits pharmaceutiques à Villers-le-Bouillet. On n’y conservera pas des médicaments commercialisables mais des échantillons de recherche, des produits biologiques, des prélèvements, des dispositifs médicaux, des échantillons vétérinaires et même des vitamines, Omega 3 et autres ingrédients de produits alimentaires, en respectant la ségrégation requise entre les différents types de produits. Il devrait pouvoir accueillir ses premiers échantillons fin avril, début mai.

Cécile Jacoby, directrice générale de Q1 Scientific-Belgium.

Q1 Scientific assure non seulement le stockage à la température requise (avec des frigos pouvant aller jusqu’à -80°) mais elle peut aussi contrôler la stabilité d’un produit pharmaceutique dans le temps, réaliser des tests de sensibilité à la lumière, analyser la conservation dans des conditions extrêmes, simuler des cycles de congélation et décongélation, etc. Autant d’opérations que la plupart des sociétés pharmaceutiques, de la spin-off à la multinationale, doivent accomplir d’une manière ou d’une autre pour le développement d’un médicament ou d’un dispositif médical. Certaines le font en interne mais si elles préfèrent se tourner vers un sous-traitant spécialisé, il n’y a guère d’autre choix que Q1 Scientific. « Nous n’avons pas de compétiteurs directs, nous sommes les seuls à offrir ces services en sous-traitance, affirme Cécile Jacoby, directrice générale de Q1 Scientific-Belgium. Nous permettons ainsi aux entreprises pharmaceutiques de se concentrer sur leur core-business et d’éviter de lourds investissements en équipements divers. Elles ne peuvent en effet pas se permettre d’erreurs dans le stockage car la perte d’échantillons est dramatique dans une étude clinique. »

Ce service a fait le succès de Q1 Scientific en Irlande, y compris auprès de sociétés pharmaceutiques belges. Les entrepôts irlandais, créés en 2013, sont vite arrivés à saturation, l’entreprise va les agrandir et, surtout, elle a décidé de construire une usine similaire sur le continent. Elle a opté pour la Wallonie, à la fois pour sa localisation géographique et pour la présence d’un abondant vivier de clients potentiels. On notera que Villers-le-Bouillet se trouve entre Liège, Gosselies et Louvain-la-Neuve et semble donc parfaitement situé pour ce genre de services. « Mais nous avons déjà des demandes venant des pays voisins et même des pays nordiques », ajoute Cécile Jacoby. Q1 Scientific démarre avec six chambres de stockage à température contrôlée, quatre chambres de congélation et une dernière customisable. Son bâtiment de 1900 m² lui permettra de quadrupler ses installations si la demande suit.

« Q1 Scientific a développé un système spécifique, qui permet d’avertir directement les entreprises quand elles doivent retirer ou analyser des échantillons stockés chez nous, poursuit la directrice de la filiale belge. Nous pouvons gérer cela et assurer le transport des échantillons, toujours à température contrôlée. Nous apportons des solutions aux problèmes concrets des entreprises pharmaceutiques. » Ce petit maillon de la chaîne de valeurs peut ainsi s’avérer très bénéfique pour l’ensemble de l’écosystème des sciences du vivant en Wallonie et en Belgique. En Irlande, Q1 Scientific a participé à 4.000 études cliniques en dix ans. Quelque 10.000 produits pharmaceutiques entrent ou sortent chaque année de ses entrepôts.