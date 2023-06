La rentabilité de 6 PME belges sur 10 touchée par l’inflation

L’inflation galopante des derniers mois pèse sur la rentabilité des PME belges. Plus de la moitié des PME belges (56,9 %) ont dû augmenter leurs tarifs.

La situation économique actuelle marquée par une forte inflation pèse sur la rentabilité des PME belges. C’est ce qui ressort d’une étude* réalisée par le bureau d’études iVox à la demande d’Horus Software, une startup belge qui a développé un logiciel et une application comptables basés sur l’IA.

Pour plus de six organisations sur dix (63,5 %), l’inflation a un réel impact sur la rentabilité. Les sociétés wallonnes (59,8 %) et bruxelloises (68,5 %) subissent les effets des hausses de prix sur leur profitabilité.

Dans ce contexte difficile, plus de la moitié (56,9 %) se voient obligées d’augmenter leurs tarifs. Si Bruxelles suit cette tendance (56,8 %), ce chiffre est cependant nettement inférieur dans le sud du pays. En Wallonie, seules quatre PME sur dix (41,3 %) ont augmenté leurs prix en raison de la situation économique actuelle.

Pas suffisamment de cash

Quatre chefs d’entreprise sur dix (41,2 %) s’inquiètent de ne pas disposer de suffisamment de liquidités en cas d’imprévu. La plupart des responsables belges (67,3 %) constituent toutefois des réserves financières qui leur permettent de surmonter des périodes plus difficiles. Bruxelles (68,5 %) suit cette tendance, mais la Wallonie (56,5 %) fait figure de mauvais élève.

Le risque des factures impayées

Les liquidités sont souvent un casse-tête pour de nombreux chefs d’entreprise. Quand les réserves financières sont insuffisantes, une seule facture client impayée peut voir un impact important sur la poursuite des activités de l’entreprise. Il est dès lors surprenant de constater que pour un entrepreneur belge sur quatre (27 %), les factures clients impayées dépassent 10 % du chiffre d’affaires mensuel, relève l’étude. En Wallonie, c’est même pour une sur trois (33,7 %), et à Bruxelles, pour une sur deux (48,6 %).

Des résultats financiers en temps réel

Il est dès lors crucial pour les entrepreneurs de prendre les bonnes décisions rapidement, avance la société Horus Software. Pour cela, il faut que la situation financière soit constamment mise à jour avec les chiffres comptables les plus récents. Si les chefs d’entreprise attendent la déclaration TVA pour prendre des décisions, il est généralement trop tard. Pourtant, en Belgique, seul un chef d’entreprise sur trois (32,5 %) connaît en temps réel le montant de la TVA qu’il doit payer. Un peu moins de la moitié des entrepreneurs (44,7 %) ne peuvent même pas dire quel est le montant exact de leurs impayés clients.

« Avec les nombreuses crises que nous avons traversées ces dernières années, il est devenu presque impossible de prendre des décisions entrepreneuriales en se basant sur des chiffres vieux de trois mois. Les entrepreneurs veulent des réponses immédiates pour piloter leurs PME. Ils ont besoin de rapports avec des résultats financiers en temps réel. Il est temps que le secteur de la comptabilité prenne le train du numérique », est d’avis Benjamin Tailleur, COO chez Horus Software.

*L’enquête a été menée en mai 2023 par iVox pour le compte d’Horus Software auprès de 452 PME belges comptant jusqu’à 250 employés.