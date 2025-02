La production chez Audi Brussels reprendra temporairement jeudi

À partir de jeudi, la production du Q8 e-tron chez Audi Brussels reprendra temporairement.

Ce redémarrage se fera en une seule équipe de 6h00 à 14h00 et le travail sera effectué à une vitesse de bande réduite. La production sera ensuite définitivement arrêtée le vendredi 28 février. Fin janvier, après près de quatre mois de négociations, les syndicats et la direction d’Audi Brussels ont trouvé un accord sur le plan social de la fermeture de l’usine automobile située à Forest, où travaillent quelque 3.000 personnes.

Outre l’indemnité légale de licenciement, le constructeur automobile allemand distribuera un bonus d’entreprise dont le montant sera déterminé en fonction de l’ancienneté du travailleur. Les collaborateurs comptant 30 ans d’ancienneté recevront une indemnité totale comprise entre 200.000 et 400.000 euros brut, en fonction de leur poste et de leur salaire. Selon la direction, l’indemnisation totale est plus de deux fois supérieure à ce qui est légalement requis.

Mais les syndicats soulignent que les montants annoncés ne reflètent pas la réalité de la majorité des travailleurs. L’entreprise prévoit par ailleurs, dans son plan social, des mesures de soutien comme un régime de chômage avec complément d’entreprise, un programme de coaching et des services d’outplacement