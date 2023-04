Les entreprises étrangères quittent-elles la Belgique?

C’est un phénomène qu’on observe maintenant depuis quelques mois : le nombre de nouvelles entreprises diminue régulièrement.

Moins de nouvelles entreprises

Sur les 3 premiers mois de cette année, il y en a (quand même) eu 32.739 créations d’entreprises, en baisse de 5,91% par rapport au même trimestre de l’année passée (34.794), et de 9,45% par rapport à 2021 (36.154). En fait, on revient aux chiffres de 2019 et 2020. Les 3 régions sont logées à la même enseigne. Une courte majorité (51,26%) choisit la forme indépendante. Le reste, ce sont des personne morales, dont les SRL prennent la plus grosse part, avec un nombre stabilisé autour des 10.000.

Même si c’est un peu tôt pour mesurer les différences sectorielles, il ne semble y avoir qu’un seul secteur qui progresse : l’hébergement. L’exploitation de gîtes repart à la hausse, avec 86 installations, contre 33 l’année passée. Tous les autres secteurs sont à la baisse.

En tous cas, la réindustrialisation du pays ne se concrétise pas.

Les arrêts d’activité: les entreprises étrangères nous quittent-elles?

24.698 entreprises ont mis fin à leurs activités en ce premier trimestre 2023. C’est un peu moins que l’année passée (26.844), mais c’est bien plus qu’en 2021 (23.019). Les chiffres ne sont pas encore définitifs. L’écart pourrait bien disparaître quand le bilan réel pourra être tiré. Ici aussi, les 3 régions sont logées à la même enseigne.

Par contre, les entreprises étrangères accélèrent leur départ : 682 contre 359 l’année passée et 326 en 2021. L’accélération est brutale et préoccupante, surtout que les chiffres étaient de +/- 220 avant la pandémie. Même s’il en reste 57.313 actives dans le pays, il ne faut pas compter sur le redéploiement de notre économie par des entreprises étrangères à courte échéance.

Rien ne bouge sur le front des faillites

Le premier trimestre 2023 compte 2.685 faillites, en légère augmentation par rapport à la même période de 2022 (2.460). Mais on n’est toujours pas aux +/- 3.000 de 2019 et 2020 et on est loin de ce qu’on devrait avoir au vu de notre population d’entreprises actives.

Les régions ont cependant des comportements différents. La région Flamande a dépassé ses chiffres de 2022 (1.260), avec 1.510 jugements. En région Wallonne, avec 664 jugements, on est au-dessus de l’année passée (521), mais pas encore au niveau de 2020 (748). A Bruxelles, les nombres sont anormalement bas : 353 contre près de 600 l’année passée, et même 766 en 2019.

Les secteurs de la construction, du commerce de détail et de la restauration voient le nombre de leurs faillites augmenter par rapport à l’année passée, sans toutefois dépasser ceux de 2020 ou 2019.

Les liquidations judiciaires sont très ralenties : 1.552 contre 2.463 en 2022.

Conclusion

La vie de la population de entreprises semble un peu atone en ce début d’année. On semble entamer une année de transition, après une année de fortes augmentations des coûts. Les choses doivent être digérée et intégrées et cela se marque à tous les niveaux.