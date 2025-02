La part de marché de Delhaize plus élevée qu’avant le plan social

Delhaize a terminé l’année 2024 en force en Belgique et a retrouvé des niveaux de parts de marché plus élevés qu’avant que l’enseigne ne mette en œuvre son plan d’avenir lancé en mars 2023.

C’est ce qu’a annoncé mercredi sa maison-mère Ahold Delhaize à l’occasion de la publication de ses résultats financiers annuels. Le chiffre d’affaires du groupe a à peine progressé au quatrième trimestre, principalement en raison d’une baisse des ventes aux Etats-Unis, qui représente deux tiers de l’activité.

Le bénéfice d’exploitation d’Ahold Delhaize, à qui appartiennent également les enseignes bol et Albert Heijn, a chuté de 10% au cours du dernier trimestre pour atteindre 607 millions d’euros. Les ventes se sont élevées à 23,3 milliards d’euros, soit 0,6% de plus qu’au cours de la même période de l’année dernière. Aux États-Unis, où Ahold Delhaize possède des chaînes telles que Food Lion, Giant et Stop & Shop, les ventes ont baissé du même pourcentage. Les ventes de produits alimentaires en ligne ont augmenté (+5,8%) au cours du dernier trimestre de 2024.

Un chiffre d’affaire de près de 90 milliards

La marge bénéficiaire d’Ahold Delhaize, un indicateur clé pour les entreprises de vente au détail, s’est légèrement détériorée pour atteindre 4,1% au quatrième trimestre. Selon l’entreprise, la “forte performance continue en Europe” a été contrebalancée par des réductions de prix et une baisse des revenus non récurrents aux États-Unis. Le chiffre d’affaires du groupe de distribution s’est établi à 89,35 milliards d’euros, en très légère hausse de 0,9% par rapport à 2023. Le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 2,78 milliards d’euros, soit une baisse d’1,9%.

Une année dynamique avec de nombreux défis

La marge opérationnelle sous-jacente est, elle, de 4%, en progression. Elle s’explique principalement par une baisse des coûts énergétiques et par de meilleures performances en Belgique, où Delhaize avait initié en mars 2023 un plan social visant à franchiser l’ensemble de ses 128 magasins encore gérés en propre. Les performances s’y sont améliorées et ont permis à l’enseigne au lion de retrouver des parts de marché comparables à la période précédant ce plan d’avenir.

“Sans aucun doute, 2024 a été une année dynamique avec de nombreux défis : inflation, volatilité des matières premières et des chaînes d’approvisionnement, tensions sociales et politiques et changements rapides dus aux nouvelles technologies qui affectent notre façon de travailler et de vivre”, a commenté Frans Muller, directeur général d’Ahold Delhaize. Il se félicite également d’une année “exceptionnelle” en Europe, avec Albert Heijn qui a atteint une part de marché record de 37,7%.