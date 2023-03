« La NSI Academy sera notre principal vecteur de recrutement »

Face à la pénurie de talents, le patron de la société informatique NSI a décidé de lancer son propre outil de formation. Il s’en explique dans l’émission Trends Talk.

« Nous avons une croissance à gérer, nous ne pouvons pas nous asseoir et nous lamenter. » Manuel Pallage, CEO de la société liégeoise de services informatiques NSI, fait face comme tout le secteur à des difficultés de recrutement. « Nous devons être créatifs et investir, explique-t-il dans l’émission Trends Talk (Canal Z). Nous avons créé la NSI Academy il y a deux ans pour former nous-même le personnel dont nous avons besoin. L’an dernier, 35 personnes y ont été formées. D’ici 2 à 3 ans, l’académie devrait être le principal vecteur de recrutement de l’entreprise. »



La réforme des droits d’auteur, dont bénéficiaient certains programmateurs informatiques, pourrait cependant compliquer ce travail de recrutement. « On ne peut pas d’un côté vouloir pousser un maximum de jeunes dans les filières d’IT car ils seront sources de richesses pour la collectivité plus tard ; et de l’autre raboter le seul petit avantage fiscal dont ils bénéficient, estime le patron de NSI. On marche un peu sur la tête en agissant de la sorte. »

En 2010, NSI employait 200 personnes. Elle occupe aujourd’hui 1.400 personnes et recrute une centaine de collaborateurs chaque année. Cette croissance a été menée en partie grâce à des acquisitions, la dernière en date étant la société bruxelloise BUSI (260 personnes) et les prochaines devraient se concrétiser en en France et dans le Hainaut, afin d’étendre les zones d’activité de NSI. « Nous faisons cela car nous pensons qu’acquérir telle entreprise va nous aider à atteindre un ou plusieurs objectifs stratégiques, dit Manuel Pallage. Nous ne procédons toutefois à une acquisition que si nous avons constaté que la société en question a une culture d’entreprise alignée avec la nôtre. » Le CEO de NSI est convaincu que la culture spécifique qu’il entretient au sein de NSI contribue à une part significative des bons résultats de l’entreprise (un chiffre d’affaire 2022 en progression de 23% à 135 millions).

NSI n’est pas la seule société informatique wallonne à connaître une belle croissance. On peut citer NRB, Easi et bien sûr Odoo et il y en a sans doute plein d’autres. « Nous avons des dizaines de pépites technologiques en Wallonie, poursuit Manuel Pallage. Mais nous sommes trop pudiques, nous ne mettons pas assez en avant les succès et, dès lors, on ne suscite pas assez de vocations. Je suis persuadé que l’IT est un candidat tout aussi valable que la biotechnologie ou la logistique pour la reconversion du paysage économique wallon. Tous les ingrédients sont là, il faut juste s’en rendre compte.»



En parfaite logique avec ce propos, Manuel Pallage a pointé comme « info économique de la semaine », les excellents résultats de la société liégeoise EVS (technologies vidéo en direct). « Je disais que nous avions des pépites en Wallonie, EVS en est incontestablement une, dit-il. Nous devons en parler plus. »

