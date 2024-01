La Loterie : toujours l’un des plus gros acteurs de l’e-commerce belges

Au regard des chiffres présentés par son administrateur délégué, la firme de jeux de hasard se hisse encore et toujours dans le club fermé des plus gros acteurs belges de l’e-commerce.

Quand on pense e-commerce, on pense forcément à Amazon, Bol.com, Zalando, etc. Et l’on pense moins aux tickets à gratter de la Loterie et au Lotto. Pourtant, l’institution belge de jeux de hasard pointe le bout de son nez dans le groupe fermé des plus gros e-commerces made in Belgium, et cela depuis quelques années.

Aujourd’hui, Jannie Haek, Administrateur délégué et Président du Comité de direction de la Loterie Nationale, vient de dévoiler tous les chiffres 2023 de sa « boite ». Et l’on constate que les activités digitales (jeux en ligne…) représentent pas moins de 24% des activités de La Loterie. Sur un chiffre d’affaires de 1 489 milliards d’euros, cela signifie une activité de vente en ligne de l’ordre de 357 millions d’euros !

1,85 million de Belges disposent d’un compte joueur vérifié

A titre de comparaison, selon le dernier baromètre e-commerce réalisé par l’association BeCommerce Safeshops.be (publié l’été passé et portant sur les chiffres de 2022), le chiffre d’affaires estimé de l’e-commerce belge était de 13,8 milliards d’euros. Un montant bien plus élevé que le chiffre d’affaires en ligne de la Loterie évidemment. Mais il faut savoir que ce montant est constitué en bonne partie d’acteurs étrangers. De facto, La Loterie Nationale compte, dès lors parmi les gros acteurs belges. Surtout en termes de clients numériques: pas moins de 1,85 million de Belges disposent d’un compte joueur vérifié (via la carte d’identité) sur le site de la Loterie !

Parmi les autres chiffres intéressants publiés par l’entreprise de jeux de hasard, on épinglera le fait que l’essentiel de son chiffre d’affaires est constitué des trois piliers suivants : Lotto, EuroMillions et les billets à gratter et jeux instants.

Le pilier Lotto a enregistré un résultat de ventes de 456 millions, soit plus que l’activité en ligne tout de même. Le pilier EuroMillions a, lui, réalisé un chiffre d’affaires de 463 millions, tandis que les billets à gratter et des jeux instant continuent de croître et ont permis de réaliser un chiffre d’affaires de 464 millions.