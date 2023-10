La “Coalition pour des avis de confiance” part à la chasse aux faux avis en ligne

Plusieurs géants du web, tels qu’Amazon, Booking.com, Expedia et Tripadvisor, se sont unis pour lutter contre les faux avis. Ils sont rejoints par des plateformes comme Glassdoor et Trustpilot dans la « coalition pour des avis de confiance ».

La “Coalition pour des avis de confiance” regroupe des entreprises de premier plan des secteurs de l’industrie hôtelière, de l’ecommerce, des services aux consommateurs et des voyages qui proposent des avis fiables afin d’aider leurs clients à prendre des décisions d’achat éclairées. Citons parmi elles, Amazon, Booking, Expedia, Tripadvisor, Glassdoor ou encore, Trustpilot.

L’objectif de cette coalition est de lutter contre les faux avis de consommateurs qui vantent les produits qu’ils proposent. Ces avis trompeurs pullulent sur le web. Pour preuve, Tripadvisor a identifié pas moins de 1,3 million de faux avis en 2022.

L’IA dans le viseur

L’inquiétude principale concerne l’utilisation de l’intelligence artificielle sous forme de chatbots qui génèrent de multiples faux avis en ligne à des fins lucratives. Ces derniers nuisent à la réputation des entreprises concernées et trompent les consommateurs, les poussant à acheter des produits ou services de moindre qualité. D’un autre côté, l’IA permet aussi de débusquer les faux avis sur ces sites.

« Les membres de la coalition définiront les meilleures pratiques en matière d’hébergement des avis en ligne et mettront en commun des méthodes de détection de faux avis », promettent les signataires du texte par voie de communiqué, dans le but de « protéger les consommateurs et les partenaires ». Si les entreprises signataires s’engagent à « respecter les normes les plus strictes en matière d’intégrité« , aucune mesure concrète n’est avancée dans le communiqué, qui met seulement en avant des axes d’actions: une harmonisation du secteur, le partage de bonnes pratiques et d’informations sur le sujet.

15% de faux avis

En Grande-Bretagne, un rapport gouvernemental récent a révélé que les faux avis coûtaient aux consommateurs britanniques environ 312 millions de livres par an (359 millions d’euros), uniquement pour les produits. Il a également révélé que jusqu’à 15 % de tous les avis sur les plateformes d’e-commerce étaient probablement faux, rapporte la BBC. C’est le cas dans les catégories de produits, comme l’électronique, la maison et la cuisine, ainsi que les sports et les loisirs.

Cette « coalition » prend forme alors que les géants du web sont depuis plusieurs années dans le viseur de plusieurs pays, qui leur reprochent de ne pas assez prendre à bras le corps le phénomène des faux avis sur internet. Dans l’Union européenne (UE), une directive dite « Omnibus » censée protéger les consommateurs des faux avis a été adoptée en 2019.

Concernant la « coalition » des plateformes en ligne, des annonces pourraient être émises les 5 et 6 décembre prochains à Bruxelles, date à laquelle ses membres se réuniront lors de la deuxième conférence sur les faux avis, organisée par Amazon.