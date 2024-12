La Chine ouvre une enquête sur Nvidia pour violation des lois anti-monopole

Le géant américain des semi-conducteurs, Nvidia, fait l’objet d’une enquête en Chine pour une possible infraction aux lois anti-monopole. Cette procédure a été annoncée lundi par la chaîne d’État chinoise CCTV.

Les services publics de régulation des marchés ont initié une procédure contre Nvidia, le géant des semi-conducteurs, pour violation d’un engagement pris en 2020 lors de l’acquisition de Mellanox Technologies Ltd. Cette annonce, relayée par CCTV, a fait chuter l’action du groupe californien, leader incontesté des puces GPU (Graphics Processing Units), essentielles au développement de l’intelligence artificielle (IA) générative.

Considéré comme un acteur clé de la révolution technologique, Nvidia domine le marché des GPU, indispensables pour les applications d’IA générative. Ce secteur, en pleine croissance, est au cœur des rivalités entre les deux premières puissances économiques mondiales, les États-Unis et la Chine.

Une escalade des tensions sino-américaines

L’enquête visant Nvidia s’inscrit dans un contexte de forte tension entre Washington et Pékin. La Chine a récemment annoncé des restrictions sur l’exportation de métaux rares comme le gallium, le germanium et l’antimoine, indispensables à la fabrication de puces électroniques et de panneaux solaires. Ces mesures accentuent la rivalité technologique entre les deux pays.

Le retour de Donald Trump et ses implications

Le retour imminent de Donald Trump à la Maison Blanche, prévu pour janvier, ravive les craintes d’une guerre commerciale ouverte avec la Chine. L’ancien président a déjà menacé d’augmenter substantiellement les droits de douane sur les importations chinoises, encourageant les entreprises à rapatrier leur production aux États-Unis. Cette stratégie protectionniste pourrait intensifier les tensions économiques et technologiques.

Les restrictions sous l’administration Biden

En parallèle, Joe Biden a renforcé en décembre les restrictions d’exportation vers la Chine de semi-conducteurs et d’équipements de fabrication, invoquant des risques pour la sécurité nationale. Ces mesures ont provoqué une réaction ferme de Pékin, accentuant les divisions entre les deux pays.

Une lutte pour la domination technologique

Cette enquête et les mesures prises des deux côtés témoignent de l’intensité du bras de fer technologique entre les États-Unis et la Chine. L’issue de cette rivalité influencera non seulement l’avenir de géants comme Nvidia, mais aussi celui de l’IA générative et des technologies de pointe.