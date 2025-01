La Brasserie Haacht séduit l’AB

Exit la Jupiler à l’Ancienne Belgique! La salle de concert bruxelloise délaisse le groupe AB InBev pour convoler désormais avec la Brasserie Haacht et sa bière Super 8. Un nouveau partenariat qui s’inscrit davantage dans la stratégie durable de l’AB, dixit son directeur Tom Bonte.

L’Ancienne Belgique et la Brasserie Haacht ont choisi un joli moment de belgitude musicale pour annoncer leurs fiançailles. Ce 23 janvier, le groupe mythique Front 242 livrait en effet le premier de ses trois concerts d’adieu sur la scène à l’AB (tous sold out) et c’est juste avant la performance musclée de ce monument belge de la musique électro que les deux fiancés ont officialisé leur union devant leurs proches et quelques journalistes.

Tom Bonte, directeur général de l’AB, et Boudewijn van der Kelen, CEO de la brasserie Haacht, ont ainsi exposé les grandes lignes de ce nouveau partenariat qui exclut de facto la célèbre Jupiler des pompes à bière de la salle bruxelloise pour la remplacer désormais par la pils Super 8 dont le chiffre se prononce acht en néerlandais (jeu de mots avec le nom du brasseur fraîchement élu).

L’option locale

‘‘La Brasserie Haacht n’est qu’à 24 km de notre salle de concert, sourit Tom Bonte. Il était donc logique, dans notre projet de durabilité, de développer ce nouvel échange win-win avec une entreprise locale, familiale et qui existe depuis 125 ans.’’

‘‘Le partenariat avec l’AB correspond parfaitement à notre ADN familial, renchérit Boudewijn van der Kelen, CEO de la Brasserie Haacht. Tout comme ce temple des concerts bruxellois par excellence, nous attachons une grande importance à l’authenticité et à la qualité de l’expérience. Avec une approche 100 % belge, nous avons l’ambition d’élever l’expérience des fans à un niveau supérieur où culture et goût se rencontrent, où musique et bière vont de pair.’’

Objectif ‘‘AB Café 2.0’’

Cette collaboration inédite ne se limitera pas à la seule livraison de la bière Super 8 et de ses petites sœurs (la blanche et la Flandrien sans alcool) dans les pompes dans l’AB. A plus long terme, les deux partenaires ambitionnent d’inaugurer ensemble un tout nouveau café convivial, juste au coin de la rue piétonne qui donne directement sur la salle de concert. Cet ‘‘AB Café 2.0’’ (sic) entend ‘‘dynamiser encore davantage le centre-ville et repousser les limites de l’expérience concert de l’Ancienne Belgique’’, dixit son directeur Tom Bonte.

En attendant cette ouverture festive prévue en 2026, la Brasserie Haacht se réjouit déjà de la première phase de ces fiançailles: chaque soir de concert, ce sont en moyenne 1.700 litres de bière qui sont en effet consommés au bar de l’AB!