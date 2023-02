La Belgique dans le top 6 des pays les plus électrifiés

La Belgique figure « parmi les pays les plus avancés en matière de véhicules électriques », indique une étude réalisée par ALD Automotive. Cela paraît surprenant, mais…

Le loueur ALD Automotive surprend en avançant, dans son Guide de la mobilité récemment paru, portant sur 2022, que la Belgique fait partie des 6 pays les plus « matures » en matière de véhicules électriques. Il est juste précédé par la Norvège, si souvent citée en exemple, les Pays-Bas, l’Autriche (Suède ex aequo) et la Finlande.

L’étude crée un indice de maturité au départ de six paramètres : l’adoption des véhicules électriques, l’infrastructure de recharge, la fiscalité et la réglementation, le coût d’usage (TCO, total cost of ownership), l’offre de mobilité verte et l’impact de la mobilité verte. La Belgique score très bien pour l’offre, qui compte 98 modèles, pour le cadre fiscal, surtout favorable aux voitures de société, beaucoup moins aux particuliers, qui achètent peu de voitures électriques, dont les tarifs sont très élevés.

Deux paramètres faiblards

Les paramètres faiblards sont la densité en bornes de recharge et le coût d’usage (TCO (total cost of ownership)). Le coût reste plus élevé au km en Belgique. Ainsi l’étude calcule un coût au km identique pour les autos électriques et à carburant (36 cents), alors qu’aux Pays-Bas ou en Norvège, les autos à batteries sont moins chères à utiliser (28 cents au km en Norvège vs 35 cents pour une auto à carburant. Ces données sont établies sur un usage de 48 mois et 120.000 km.

Un coût d’usage identique à une auto à carburant BEV = voiture électrique, MCI = voiture à carburant. © ALD Automotive 2022

Dans le calcul mêlant les 6 critères, la Norvège arrive à un indice global de 82, les Pays-Bas, à 77. La Belgique arrive à 62.

Indices de maturité © ALD Automotive 2022

9 points de charge pour 100 km

Le point faible majeur est la densité des bornes, qui est modérée en Belgique.

Benjamin Daels, directeur des ventes et du marketing chez ALD Automotive, explique : « Avec 9 points de recharge pour 100 km et 73 stations de recharge publiques pour 100 000 habitants, la Belgique fait beaucoup moins bien que les pays plus matures du top 5. Aux Pays-Bas, on ne compte pas moins de 65 points de recharge pour 100 km et 317 stations de recharge publiques pour 100 000 habitants. La Norvège fait encore mieux, avec 655 points de charge aux 100 km (…). Il est clair que les espaces publics, tant aux Pays-Bas qu’en Norvège, sont déjà mieux équipés en points de recharge, un facteur crucial en matière de conduite électrique. »

Ce que l’étude ne dit pas

Ce que l’étude ne dit pas, sans doute par diplomatie, c’est qu’il y a une immense disparité entre la Flandre et Bruxelles, d’une part, et la Wallonie, d’autre part. Le sud du pays est particulièrement pauvre en bornes de recharge et les plans de déploiements sont très en retard. La densité en bornes est nettement plus favorable en Flandre ou même à Bruxelles, où plusieurs vagues de concessions se succèdent.