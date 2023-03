KLM attaque l’Etat néerlandais

La compagnie aérienne refuse que l’on restreigne le nombre de vols à l’aéroport de Schiphol sans motivation valable.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

La situation est totalement inédite: KLM a porté plainte contre l’Etat néerlandais, son actionnaire de référence (10%), en référé.

La compagnie du groupe Air France-KLM entend suspendre la limitation des vols à Schiphol, une promesse électorale des Verts aujourd’hui au pouvoir: de 500.000 en 2022 à 460.000 en 2023 et 440.000 en 2024. KLM conteste la motivation de cette décision et l’absence d’études d’impact et environnementales.

Lire aussi | Liege Airport a été entendu

Pour restreindre la liberté d’entreprendre, il faut justifier une urgence environnementale et une proportionnalité. D’après KLM, juridiquement, on n’y est pas du tout. Fait remarquable: la compagnie néerlandaise a entraîné dans son sillage juridique d’autres compagnies amies ou concurrentes: Delta Air Lines, Corendon, TUI Fly, easyJet et Transavia. D’autres vont suivre.