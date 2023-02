Kinepolis enregistre une reprise de son chiffre d’affaires en 2022

Kinepolis a accueilli en 2022 70,7% de visiteurs de plus (29,3 millions de visiteurs au total) qu’en 2021 – année encore perturbée par le Covid – pour un total des produits atteignant 499,9 millions d’euros et générant un chiffre d’affaires 87,7% plus important, indique le groupe dans un communiqué de presse jeudi.

Le taux de fréquentation s’est lui rétabli à 72,7% de son niveau d’avant le Covid (2019), pour un chiffre d’affaires atteignant 90,6% de celui de 2019.

Le résultat opérationnel ajusté pour les loyers (EBITDAL) s’est quant à lui élevé à 114,0 millions d’euros, pour 38,5 millions d’euros fin 2021. Le bénéfice net s’est, lui, élevé à 27,5 millions d’euros.

« La stratégie visant à miser davantage sur l’expérience client continue de porter ses fruits. Les ventes par visiteur n’ont jamais été aussi élevées », souligne Kinepolis dans son communiqué, ajoutant toutefois que « malgré quelques blockbusters spectaculaires tels que ‘Top Gun: Maverick‘ et ‘Avatar: La voie de l’eau‘, le nombre de sorties de films hollywoodiens est resté encore relativement limité en 2022. La pandémie en Chine a incité Hollywood à reporter ses films au maximum à 2023 et 2024″.

Dans ce contexte, Kinepolis estime toutefois avoir amélioré considérablement sa rentabilité et sa solidité financière en 2022.

Le versement d’un dividende – de 0,26 euro brut par action – sera par ailleurs proposé à l’assemblée générale. « Cela correspond à un ratio de distribution de 25%, en attendant le redressement de la solvabilité du Groupe et une réduction de sa dette », précise encore Kinepolis.