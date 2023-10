Karim Slaoui, le cofondateur de Cowboy est décédé

« C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre cofondateur Karim à l’âge de 36 ans », annoncent ses associés Adrien Roose et Tanguy Goretti sur le site Internet de la société.

« C’était un ingénieur doué, un entrepreneur tenace et un visionnaire dans tous les sens du terme.

Sans Karim, il n’y aurait pas de Cowboy. Nous avons perdu un ami proche et un partenaire. Le monde a perdu un esprit génial, qui a joué un rôle non seulement dans le développement de Cowboy, mais aussi dans faire du monde un meilleur endroit où vivre ». Karim Slaoui, est décédé des suites d’un cancer à l’âge de 36 ans.