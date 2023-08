Joffroy Moreau (Ekkofin): « La méditation, ça vaut tous les check-up »

Surcharge de travail, stress, solitude… Les facteurs de risque s’accumulent pour la santé physique et mentale des patrons de PME. Ceux-ci n’ont cependant pas toujours conscience que leur santé, c’est le premier capital immatériel de leur entreprise et qu’elle mérite une attention prioritaire. Des indépenants et patrons de PME témoignent. Aujourd’hui, c’est au tour du CEO d’Ekkofin, qui a eu le covid.

Au milieu de la deuxième vague du covid, quand les hôpitaux étaient débordés, on pouvait encore refuser l’évidence. “J’étais en pleine levée de fonds pour We Invest, je devais continuer, raconte Joffroy Moreau. Je bosse de chez moi, mais la maladie s’aggrave. La dernière semaine, j’étais en méditation permanente pour tenter de garder le contrôle.”

Retrouvez l’intégralité de notre dossier sur la santé des indépendants et patrons d’entreprises ici.

Le jour de ses 40 ans, il s’effondre et est emmené aux urgences dans un hôpital du Borinage. Le pronostic vital est engagé, il lutte et finit par vaincre les symptômes. “Les dernières semaines de boulot avaient été vraiment dingues, analyse-t-il deux ans plus tard. Quand tu es le patron, tu ne réfléchis pas, tu dois y aller à fond. Tu ne t’écoutes pas, tu joues avec les limites, tu te sens invincible. Mais à la fin, même si ta tête dit encore le contraire, ton corps te rappelle à l’ordre. Avec le stress des dernières semaines, j’étais vraiment devenu trop fragile. Sans m’en rendre compte, bien entendu.”

Triage

Joffroy Moreau s’est alors promis de changer de rythme. Ou plutôt de faire le tri dans ses activités. Il se met en retrait du cabinet de consultance en fusions et acquisitions Ekkofin qu’il a créé en 2008 – “je reste CEO mais je ne prends plus de missions” – pour se concentrer sur ses projets d’entrepreneur. “Le planning d’un consultant, c’est celui de son client, explique-t-il. Je voulais retrouver, si pas le calme, au moins un peu de contrôle sur mon planning.”

Lire aussi | Ekkofin, créatrice de valeur

Mais pas question d’arrêter. Tout simplement parce que Joffroy Moreau adore ça. “J’ai besoin de l’adrénaline des grandes opérations, de l’ambiance du bureau, des collègues, poursuit-il. Je freine, j’essaye de profiter autrement de la vie mais je n’ai rien trouvé qui m’amuse autant que mon job. Même en vacances, j’ai besoin que ça bouge.”

Il essaye de vivre le plus sainement possible, de manger équilibré et de faire du sport. Mais son truc secret, c’est le yoga et la méditation. “Quand on est happé comme moi par son boulot, on peut vite être déconnecté de son corps, explique Joffroy Moreau. La méditation va alors me reconnecter. J’en fais au moins une fois par jour, cela me recentre. Parfois cela me permet de comprendre d’où vient mon stress. Sincèrement, cela vaut tous les check-up médicaux.”